Госдума предлагает сделать 22 октября Днём российского футбола

Российский депутат Дмитрий Белик предложил сделать 22 октября праздником, а именно Днём российского футбола. В этот день на свет появился легендарный советский футболист Лев Яшин. Идея появилась после хорошего выступления российских игроков на Чемпионате мира по футбола-2018.

Правительство России не раз отмечало, что планирует развивать спорт, особенно футбол, среди молодых россиян. Футбольный турнир показал, как жители России болеют футболом. В рамках мероприятий, направленных на развитие, планируют открыть школы, организовать футбольные детские секции, проводить соревнования. Сейчас импровизированные футбольные поля есть практически во всех дворах России. На летних каникулах миллионы мальчишек гоняют целыми днями мяч, так может, стоит дать им возможность развивать свои способности на профессиональном уровне. Стране нужно вырастить новых Акинфеевых, Головиных, Черышевых, чтобы через несколько сезонов не упасть лицом в грязь, а гордиться победами отечественных футболистов. Напомним, что Лев Иванович Яшин историческая личность, вратарь сборной СССР. Футболиста признавали чемпионом Советского Союза 5 раз, его называют лучшим вратарём прошлого века, мастер спорта СССР. Единственный вратарь в мире, которого удостоили наградой «Золотой мяч».

Стало известно, что ВЦИОМ выяснил, какие эмоции у россиян вызывает отечественная сборная, и будут ли россияне смотреть финальный матч.