ВЦИОМ выяснил, какие эмоции у россиян вызывает отечественная сборная, и будут ли россияне смотреть финальный матч

Специалисты по изучению мнения россиян, поинтересовались, кто из них будет смотреть борьбу за главный приз чемпионата 2018.

Выяснилось, что больше половины россиян, а именно 63% посмотрят матч, который состоится уже в это воскресенье. Почти все из них будут наблюдать за сборными Франции и Хорватии у телеэкранов, в домашней обстановке. 1% решил пойти поболеть за фаворитов на стадион «Лужники», и ещё 1% предпочел для просмотра финального матча спортивные бары. Большинство российских любителей футбола делают ставку на французскую сборную. На 7% меньше верят в хорватов.

Стоит отметить, что турнир этого года поднял российских футболистов в глазах болельщиков. Почти у половины участников опроса, российская сборная вызывает гордость и уважение, а 11% восхищаются игрой отечественных футболистов. В опросе участвовали около 1 600 человек, 70% из них смотрят все матчи, проходящие в рамках Чемпионата мира-2018.

Напомним, что матч между финалистами состоится 15 июля в 6 часов вечера на московском стадионе "Лужники".