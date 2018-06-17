Пьяные английские фанаты напали на немецких овчарок из-за связи с Германией

Нелогичное поведение футбольных фанатов зафиксировала кинологическая служба графства Дорсет в Великобритании. Отмечается, что в тот момент английские болельщики праздновали победу сборной Англии над командой Швеции во время ЧМ-2018.

Как стало известно, как только английская сборная одержала победу над шведами и прошла в полуфинал ЧМ-2018, в Великобритании футбольные фанаты словно сошли с ума. Они распивали спиртные напитки и устраивали беспорядки на улицах. Также кинологической службы графства Дорсет удалось зафиксировать странное поведение фанатов по отношению к немецким овчаркам.

Так, они громко кричали на полицейских собак, которые помогали следить за порядком, бросали в них мусором и обвиняли в связи с Германией. Они также злорадствовали над тем, что действующий чемпион мира, сборная Германии, проиграла ЧМ-2018 и отправилась домой. Отмечается, что футбольные фанаты были невероятно пьяны, кинологи не сообщают, пострадали собаки или нет.