Уже меньше, чем за неделю завершиться футбольный праздник в городе Петербург. Вот только болельщики из других стран принесли экскурсоводам культурной столицы сплошное разочарование и упавший слух.

В Петербурге к Чемпионату Мира по футболу прибыли многие иностранцы, чтобы поддержать свои команды. Город туристов восхитил, однако интерес у них вызывали чебуреки, сувенирные магазины и бары, а не знаменитые музеи культурной столицы России.

Экскурсоводы рассказали о том, как их разочаровали болельщики. По их словам, футбольным фанатам не интересны достопримечательности. Те, кому это любопытно, будут приезжать уже в другое время, а не во время Чемпионата.

Большинство туристов обращались к экскурсоводам не за тем, чтобы спросить что-то о культуре или истории, а для того, чтобы поинтересоваться, где находится бар или в какой стороне магазин с футбольными товарами.

Продавались и тур-пакеты. В перечень услуг входили экскурсии и сопровождение на матчи. Однако, по словам экскурсоводов, туристы с тур-пакетами вели себя несколько некультурно. Во время экскурсий они ничем не интересовались и вели себя так шумно, что у их путеводителя падал слух.

Напомним, что последний матч Чемпионата Мира по футболу состоится в Петербурге 14 июля. Уже 15 июля на стадионе «Лужники» в российской столице спортивный праздник будет официально завершен.