Защитник Хорватии Вида вновь "прославился", крича "Слава Украине" и "Белград, гори"

Хорваты продолжают провоцировать скандал. В Сети появилось еще одно видео от защитника сборной Хорватии Домагоя Вида.

Как стало известно из сообщений СМИ, Вида "прославился" в очередной раз новым скандальным видео. Ролик появился на странице украинского блогера Даниила Яковлева в соцсети. Так, в кадре Домагой Вида распивает пиво и выкрикивает "Слава Украине", а также "Белград, гори". Во время съемки видео рядом с хорватским защитником появляется член тренерерского состава сборной Хорватии Ивица Олич.

СМИ говорят о том, что ролик был мог заснят сразу же после победы хорватов над российскими футболистами в 1/4 финала ЧМ-2018. СМИ заинтересовались произошедшим и предположили, что хорваты не публиковали видео в соцсети, так как они были выложены в Сеть с украинской стороны. Предположительно, Домагой Вида снимал видео для своих друзей из Украины, а ролик опубликовали специально для того, чтобы спровоцировать скандал.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Домагой Вида в компании Огнена Вукоевича записал видео, в котором выкрикивал "Слава Украине". Тогда футболист получил предупреждение от ФИФА, а Вукоевича отстранил от работы Хорватский футбольный союз.