ЧМ-2018: Пресс-секретарь президента РФ Песков рассказал, посетит ли Путин финальный матч

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о планах президента на оставшийся период Чемпионата мира по футболу.

Сообщается, что глава государства не сможет поприсутствовать на оставшихся играх мундиаля. По его словам, график Путина заранее был составлен с тем расчётом, что он сможет посетить лишь два матча – первый и завершающий. Также Песков отметил, что президент тщательно следит за развитием событий на чемпионате, искренне переживая за футболистов национальной сборной.

Так, Владимир Владимирович постоянно поддерживал связь с главным тренером Станиславом Черчесовым, а также благодарил игроков после каждого матча за игру и за отдачу любимому делу. Согласно заявлению пресс-секретаря, ожидается присутствие президента на последнем матче мундиаля.

Напомним, финал состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники». На данный момент за две путёвки в этот матч будут бороться сборные Бельгии, Франции, Хорватии и Англии.