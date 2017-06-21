Стало известно, кто станет соперником сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018

В понедельник, 25 июня, сборная Уругвая во время ЧМ-2018 разгромила команду России со счетом 3:0. В результате, российские футболисты вышли из группы со второго места и уже 1 июля в "Лужниках" сыграют со сборной Испании.

Испанским футболистам удалось буквально на последних минутах матча сравнять счет со сборной Марокко, сыграв в ничью (2:2). Так как сборная Марокко уже потеряла все шансы на выход в плей-офф, а сборные Португалии и Ирана, потенциальные соперники России, также сыграли в ничью со счетом 1:1, команда Испании станет противником России во время 1/8 финала ЧМ-2018 в "Лужниках".

Также известно, что 30 июня сборная Португалии в Сочи будет сражаться с командой Уругвая.