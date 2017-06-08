Матч сборных Уругвая и России закончился со счетом 3:0

В Самаре подошел к концу матч ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая. Убедительную победу одержали уругвайцы и именно они выходят из группы с первого места.

Как известно, 25 июня в Самаре состоялся матч сборной России и команды Уругвая за то, кто выйдет из группы с первого места. Несмотря на то, что сборная России обладала несколькими возможностями забить, воспользоваться ими футболисты так и не смогли. Прекрасную игру показали футболисты сборной Уругвая, в частности, Луис Суарес и Эдинсон Кавани. Именно они смогли забить два гола в ворота России на 10-й и 90-й минуте матча, на 23-й минуте гол в собственные ворота забил Денис Черышев, чем помог сборной Уругвая закончить игру со счетом 3:0.

Известно, что из группы А сборная России выходит со второго места, 1 июля в "Лужниках" состоится очередной матч. Пока остается неизвестным, с кем будет играть российские футболисты. В настоящий момент предполагаемыми противниками России являются Испания, Португалия и Иран.