В начале матча сборная Уругвая забила первый гол команде России

В Самаре на поле вышли футболисты сборной России и команды Уругвая, что говорит о том, что матч уже начался. Пока многие предсказывают победу российских футболистов в этом матче, однако что покажет сама игра остается неизвестным.

Как известно, Россия и Уругвай уже завоевали свое место в плей-оффе, в настоящий момент они сразятся за первое место в группе А. Болельщики команд с обоих сторон сообщают о том, что впервые они могут полноценно насладиться игрой и не считать, какая из команд наберет больше очков и сможет выйти в 1/8 финала ЧМ-2018.

Стоит отметить, что в Самаре стоит невыносимая жара, однако бывший врач "Спартака" не считает, что она может как-то повлиять на исход матча. Он отмечает, что шансы на победу во время таких погодных условий равны как для России, так и для Уругвая.

Стоит отметить, что пару минут назад команда Уругвая уже забила свой первый гол в ворота сборной России, теперь счет составляет 1:0. Гол был забит во время 10-й минуты матча Луисом Суаресом.