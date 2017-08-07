Дарья Домрачева уходит из спорта

О завершении спортивной карьеры белорусская спортсменка заявила 25 июня, обосновав уход невозможностью совмещать карьеру и воспитание ребёнка. В октябре 2016 года Дарья родила дочь Ксению от норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьёрндалена. Домрачева добилась грандиозных успехов в биатлоне. Она единственная четырёхкратная олимпийская чемпионка среди женщин-биатлонисток. Дарья занимается биатлоном с 1999 года.

Помимо множества наград за достижения в биатлоне девушка имеет два высших образования. В 2010 году спортсменка презентовала кинофильм «Дарья Домрачева. Представляя Беларусь». Также Домчарова получила звание старшего лейтенанта (до 2014 служила в белорусском КГБ). Начинала биатлонистка карьеру, выступая за сборную России, но глава СБР Александр Тихонов посчитал, что у спортсменки нет перспектив. Через некоторое время Домрачеву пригласили в сборную Белоруссии.

Интересно, что перед тем, как заняться биатлоном будущая чемпионка вслед за братом пробовала себя в лыжном спорте. В итоге Никита стал архитектором, а Дарья подалась в большой спорт.