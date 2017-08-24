Трагедия: Экс-хоккеист "Динамо" Огородников погиб в аварии на водном мотоцикле‍

В прошлом спортсмен принадлежал к московским хоккейным клубам ЦСКА, "Динамо", а после - к тольяттинской "Ладе". На момент смерти ему было 32 полных года.

Отечественные СМИ сообщают о внезапной кончине известного российского хоккеиста Сергея Огородникова. Как удалось выяснить, он погиб в результате аварии на водном мотоцикле. Факт происшествия подтвердили сотрудники пресс-службы команды из Тольятти. Об обстоятельствах трагедии на данный момент известно крайне мало.

14 лет назад, когда Сергею Огородникову было всего 18 лет, он завоевал победу в юниорском чемпионате мира. Спустя два года он занял второе место на молодежном чемпионате мира, проходившем в 2006 году. Фанаты обсуждают случившееся в сети и выражают слова соболезнования родным экс-хоккеиста "Лады".