Принц Уильям пригрозил смертной казнью тому, кто сообщит ему счет матча Англия-Панама

Принцу Уильяму пришлось смотреть игру в записи, так как на время матча у него была запланирована важная встреча. Об этом пишет издание Sun.

Как известно, в воскресенье, 24 июня, сборная Англии играла в командой Панамы в Калининграде, при этом ей удалось победить с разгромным счетом 6:1. Принц Уильям очень хотел посмотреть данный матч, однако из-за того, что ему нужно было лететь в Иорданию на встречу с королевской семье, просмотр пришлось перенести.

Сразу же по прибытию в Иорданию он обратился к наследному принцу Аль-Хуссейну ибн Абдаллу с просьбой поставить матч на запись. Он также заявил о том, что тому, кто до просмотра сообщит ему итоговый счет, грозит смертная казнь.

Сразу же после переговоров герцог Кембриджский вместе с наследным принцем Иордании отправились в королевскую резиденцию, где смогли насладиться великолепной игрой сборной Англии с командой Панамы.