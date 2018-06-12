2 коктейля за 33 000 рублей: в Петербурге пытались обсчитать болельщика сборной Египта

Во время проведения Чемпионата мира по футболу большинство заведений и отелей России завысило цены на свои услуги. Более того, тенденция продолжает набирать обороты.

Сегодня стало известно о неслыханном счёте, который получил болельщик из Египта в одном из заведений Санкт-Петербурга. Сообщается, что турист заказал два коктейля для своих друзей, но не ожидал, что с него попросят более тридцати тысяч за заказ – сумма составила 33 700 рублей. В отличие от предыдущих инцидентов, египтянин сразу же обратился в полицию для проведения проверки.

Сообщается, что речь идёт о баре «Чайная» по улице Ломоносова. Однако, не только болельщики теряют свои финансы.

Ранее стало известно, что житель Петербурга пострадал от рук жительницы, вероятно, Нигерии, которая присутствовала на матче этой страны с Исландией. После страстного вечера мужчина недосчитался практически пятидесяти тысяч рублей, банковских карт и документов. Преступницу найти так и не удалось, так как пострадавший не смог вспомнить её внешность.