Китаец сдал в полицию жену, которая не отдаёт ему билеты на Чемпионат мира

Китаянка Фу Ксю бросила мужа в Москве, отобрав напоследок билеты на Чемпионат мира по футболу, однако Хуан не растерялся и написал заявление в полицию.

27-летний студент МГУ Хуан Роуджон обратился в столичную полицию и сдал его 22-летнюю супругу-воровку Фу Ксю. Девушка его мало интересовала – он попросил правоохранителей вернуть ему билеты на Чемпионат мира по футболу, которые та так удачно забрала с собой после семейной ссоры и отказалась отдавать обратно. Доблестная московская полиция разыскала китаянку, но семейная пара так и не померилась, а счастливый Хуан вернул себе билеты и отправился на матч.

В соцсетях пользователи написали, что жениться можно хотя каждый месяц, а вот Чемпионат мира раз в 4 года, так что полностью понимают поступок китайца. Другие же задавались вопросов, зачем китайцы смотрят футбольное соревнование, ведь их команда все равно не прошла.