Марадона раскритиковал игру аргентинской сборной

Марадона недоволен игрой аргентинской команды, обосновывая это плохой подготовкой к Чемпионату мира 2018. Бывший футболист считает, что аргентинские футболисты показали далеко не все свои возможности в игре против сборной Исландии. Претензий нет только к кумиру миллионов Лионелю Месси. Марадона уверен, что сможет воодушевить команду родной сборной, подчёркивает, что он и его коллеги по полю в своё время отдавались по полной. Помощь Аргентине точно нужна, сборная в шаге от провала. Все решит матч Нигерия-Аргентина, который состоится через 3 дня.

Напомним, что сам Диего Марадона участвовал в четырёх ЧМ, на двух из них сборная Аргентина заняла призовые места. Диего считают лучшим футболистом ХХ века.

А если затронуть тему лучшего футболиста ХIX века, то здесь нельзя не вспомнить вышеупомянутого Лионеля Месси. Кого не трогает душещипательная история о сыне уборщицы и простого рабочего, который добился головокружительных высот. Однако фанаты любят Месси за хорошее мастерство и умение красиво играть.