ЧМ-2018: сборная Мексики попросила фанатов дать им поспать

Игроки сборной Мексики по футболу обратились к своим поклонникам, находящимся в России, из-за отсутствия сна и покоя. Так, вчера вечером футболисты высказали убедительную просьбу о соблюдении тишины возле отельного комплекса, где находятся игроки.

Принятые меры были связаны с грядущей игрой команды со сборной Южной Кореи в рамках ЧМ-2018, поэтому всем необходимо выспаться и набраться сил перед очередным выходом на поле. Сообщается, что мексиканские фанаты вместе с ансамблем мариаччи пришла к гостинице, в которой проживает сборная, и просили игроков присоединиться к ним. Однако капитан команды лишь поблагодарил присутствующих за моральную поддержку и попросил дать возможность футболистам отдохнуть, чтобы каждый поклонник смог получить удовольствие от процесса игры.

Напомним, сборная Мексики уже сыграла с футболистами Германии, одержав победу со счётом 1:0, а сегодня команда встретится с представителями Южной Кореи для того, чтобы попытаться заполучить очередной выигрыш в свою копилку.