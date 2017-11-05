Футболисты России сдали свыше 300 проб на допинг

Обвинять российских спортсменов в употреблении допинга – уже стало традицией. Не обошлось без этого и на чемпионате мира по футболу-2018. Некоторые СМИ Британии и США призывают проверить игроков российской сборной. Причинами их сомнений в том, что наши футболисты играют честно стали победы сборной Росси со сборными Саудовской Аравии (5:0) и Египтом (3:1). Врач сборной России Эдуард Безуглов уверяет, что обвинения выдвигаются беспочвенно. В подтверждение этому добавляет, что российские футболисты сдали более 300 проб, и все они оказались отрицательными. А победы обуславливает хорошей работой тренерского состава, усердностью футболистов и колоссальной поддержкой фанатов. Зарубежные СМИ «облили грязью» не только российских спортсменов, но и всю страну, запугав иностранных бадейщиков «агрессивными русскими». Однако истинные болейщики, которые любят футбол всем сердцем, невзирая на риск – не побоялись приехать поддержать свою команду и были приятно удивлены. Фанаты утверждают, что чувствую себя в российских городах вполне комфортно и безопасно, довольны обслуживанием и особенно отмечают красоту русских девушек.