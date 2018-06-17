Яркий автобус фанатов сборной Мексики порадовал жителей Ростова

В центре Ростова-на-Дону жителей города приятно удивил колоритный автобус из Мексики.

Матч между Мексикой и Южной Кореей пройдёт в субботу в Ростове-на-Дону. Однако футбольных фанатов сборной Мексики можно было увидеть в городе уже 19 июня. Мексиканцы, как и полагается, привезли характерные атрибуты своей страны. Это и сомбреро, и наряды для Дня мёртвых – традиционного праздника в Мексике. Но больше всего удивил пёстрый автобус, который уже несколько дней колесит по улицам города.

Жители Ростова искренне заинтересовались, откуда же он приехал. Не мог ведь прямиком из Мексики.

Маршрутом четырёхколёсного транспортного средства поделился один из мексиканских фанатов Хавьер. Он рассказал, что они совершили долго путешествие, которое началось в Берлине. Проехали Прагу, Будапешт, Ригу, Краков, Москву и Санкт-Петербург.

Хавьер приобрёл известность после того, как его друзья всюду возили с собой его картонное изображение. Самого Хавьера жена сначала не отпустила на чемпионат. Но потом прониклась товарищеским духом и всё же позволила поехать.

Пользователи социальных сетей высказывают даже необычные предположения, что в этом автобусе вполне могут готовить тако.