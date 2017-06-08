14% россиян верят в победу сборной России на ЧМ-2018

После того как Россия триумфально победила сборную Саудовской Аравию (5:0) вера россиян в победу нашей сборной возросла до 14%. А игра 19 июня с Египтом (3:1) подняла дух болейщиков ещё больше. Достижениями наших футболистов уже можно гордиться, та как сборная России первый раз в истории гарантированно выходит в 1/8 чемпионата. Сами игроки благодарны болейщикам за поддержку и говорят, что им очень помогла домашняя атмосфера. По мнению граждан России, так же лидирует Бразилия, на её победу ставят 10% и Германия – 8%.

Все фанаты с нетерпением ждут игру, которая состоится 25 июня между сборной России и Уругвая. Верим в победу нашей сборной! Напомним, что пока что лучший результат, который сборная Россия показала на турнирах по футболу – 4 место на Чемпионате мира 1966 года в Англии.