Египет обжалует судейство в матче с Россией

Сборная Египта по футболу хочет обжаловать в Международную ассоциацию футбола (FIFA) результаты матча со сборной Россией, указав на очевидные ошибки судейства.

Во вторник 19 июня Египет сыграл с Россией в рамках группового этапа ЧМ-2018. В результате этого матча сборная России одержала победу со счётом 3:1, что обеспечило команде выход в 1/8 финала.

Однако Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) заявила, что будет подавать жалобу. По их мнению, судейская бригада во главе с парагвайцем Энрике Касересом, совершила явные ошибки, которые должны быть учтены. В частности, судья не стал использовать новинку этого чемпионата – систему видеоповторов (VAR), хотя падение игрока египетской команды Марвана Мохсена в штрафной должно было обеспечить пенальти в ворота сборной России. В состав судейской команды входили также ассистенты Эдуардо Кардосо Эскобара, Хуана Соррильи из Парагвая и резервный судья Джюнейта Чакыра из Турции.

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался относительно этого заявления со стороны Египетской футбольной ассоциации, указав, что ему непонятно, что Египет хочет обжаловать. Он уверен в том, что судейская команда работала корректно.