Сборная Аргентины потребовала уволить тренера Сампаоли после непродуктивных матчей

Такие данные передал портал mundoalbiceleste.com. Тем не менее, их опровергло агентство TyC Sports, которое сообщило, что после матча в Нижнем Новгороде команда вернулась в свой отель, и все сразу разошлись по номерам.

По сообщению некоторых зарубежных источников, сборная Аргентины потребовала уволить тренера Хорхе Сампаоли после непродуктивных матчей. На этот счет продолжают спорить СМИ. По информации сайта mundoalbiceleste.com, 21 июня произошел матч между Аргентиной и Хорватией, после которого игроки первой сборной вернулись с поражением. Тогда, согласно сведениям того же источника, они провели собрание между собой, в ходе которого проголосовали за отставку главного тренера команды Хорхе Сампаоли.

Этой сборной еще предстоит сыграть с конкурентами из Нигерии. Игра назначена на 26 июня. Если же игроки действительно откажутся от тренера, его может заменить Хорхе Бурручаге. В этом случае Сампаоли получит компенсацию в 20 миллионов долларов. Тем не менее, пока у этой информации нет достаточно оснований, чтобы считать ее правдивой.