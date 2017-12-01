Скачки давления и переломы: стало известно, с чем обращаются фанаты ЧМ-2018 к медикам

Во время проведения такого масштабного мероприятия, как Чемпионат мира по футболу в России, никуда без травматизма, пусть даже минимального.

Согласно заявлениям министра здравоохранения Вероники Скворцовой, болельщики и туристы чаще всего жалуются на гипертонические кризы и обострение ишемической болезни сердца. Это вполне логично, так как во время матчей мундиаля наблюдались весьма драматические моменты в некоторых играх. Что касается более серьёзных повреждений, то были зафиксированы перелом лодыжки и пальцев у разных фанатов.

Скворцова уверяет, что ситуация со здоровьем россиян и гостей государства в пределах нормы. Также она отметила, что просматривает все данные амбулаторных больных, которые принимают больницы после матчей, чтобы находиться в курсе всех событий.

Ранее сообщалось, что в группе А сборная Уругвая выиграла с минимальным перевесом в матче с футболистами Саудовской Аравии и вышла в плей-офф вместе со сборной России. 25 июня во время игры будет определён победитель группы.