Песков рассказал, как Путин отреагировал на победу сборной России над Египтом в ЧМ-2018

Песков отметил, что Путин не смог лично посмотреть игру сборной России с командой Египта, так как в тот момент находился в Минске. Несмотря на это, он несказанно обрадовался победе российских футболистов.

Как стало известно, 19 июня президент России Владимир Путин вылетел в Минск для встречи со своим коллегой Александром Лукашенко, потому никак не смог присутствовать на вечерней игре ЧМ-2018. Игра сборной России и команды Египта в Санкт-Петербурге началась как раз в тот момент, когда президент сел в самолет и летел из Минска.

О победе российской сборной Путин узнал только тогда, когда приземлился. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Владимирович отреагировал на победу команды так же, как и любой болельщик - несказанно обрадовался.

Сам Песков считает, что победа сборной России в двух из трех матчей группового этапа, благодаря чему она обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018, стала для страны весьма дорогой и радостной.

Отметим, что Россия разгромила сборную Египта со счетом 3:1, египетские футболисты лишили себя шанса выхода в плей-офф.