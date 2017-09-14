Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на "Первом канале"

Об этом Уткин сообщил на своей странице в соцсети,при этом отметив, что причины произошедшего называть вовсе не хочет. Его заявление также уже успели прокомментировать на "Первом канале".

Как стало известно, известный комментатор Василий Уткин сообщил поклонникам, что прекращает сотрудничество с "Первым каналом" и больше не станет комментатором на матчах ЧМ-2018. По его словам, таким образом сложились обстоятельства, однако причину такого решения Уткин пока намерен сохранить в тайне. Он попросил как фанатов, так и СМИ, уважать его частную и личную жизнь, не задавать лишних вопросов и не беспокоить звонками.

Несмотря на это, Уткин отметил, что говорить о матчах он будет и в дальнейшем, однако теперь игры будут освещаться на его страницах в соцсетях и канале в видеохостинге.

Стоит отметить, что "Первый канал" дал комментарий по поводу ухода Уткина. Отмечается, что пресс-служба поблагодарила комментатора за блестящую работу, отметив, что его гонорар за работу в матче Португалия-Испания пойдет в фонд содействия решения проблем аутизма "Выход", как и просил Уткин.

Причину его решения на "Первом канале" также отказались называть, отметив, что уважают личную жизнь Уткина, кроме того, попросили не строить никаких конспирологических теорий на этот счет.