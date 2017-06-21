Египетские артисты мешают своей сборной готовиться к матчу с Россией

Делегация сборной Египта опасаются, что прибывшие в Санкт-Петербург артисты могут оказать негативное влияние на подготовку команды перед матчем с Россией. Обеспокоенность вызвало и то, что египетские артисты поселились в том же отеле, что и сборная.

Как известно, во вторник, 19 июля, в Петербурге состоится игра между сборными Египта и России, начало встречи назначено на 21:00. Поддержать свою сборную прибыли египетские артисты, однако тренерский штаб недоволен таким решение. Они уверены, что артисты только будут отвлекать футболистов от подготовки перед таким важным матчем.

Также наибольшую обеспокоенность делегации египетских футболистов вызвало то, что артисты приняли решение поселиться в той же гостинице, где в настоящий момент проживают футболисты. Своим появлением деятели культуры могут помешать подготовке к игре с Россией, которая уже успела проявить себя, обыграв Саудовскую Аравию со счетом 5:0.