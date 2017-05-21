В Самаре начался матч между сборными Коста-Рики и Сербии

В Самаре стартовал четвертый день Чемпионата мира по футболу 2018 года, который открыли сборная Коста-Рики и команда Сербии. В настоящий момент счет составляет 0:0, никому из противников не удалось забросить мяч в ворота соперника.

Как стало известно, ровно в 15:00 по московскому времени на стадионе начался матч между Сербией и Коста-Рикой. Все трибуны заполнены, фанаты кричат и поддерживают свои любимые команды. Сейчас идет первый тайм со счетом 0:0, представителям группы Е пока не удается забросить мяч в ворота противника.

Стоит отметить, что незадолго до матча в Самару приехали болельщики обоих команд, которые оказались в восторге от города и заявили, что все люди являются братьями. Фанаты из Коста-Рики в поддержку своей футбольной команды распевали "Оле-Оле-Оле Тикос-Тикос", а сербы попытались исполнить "Катюшу" на русском языке.