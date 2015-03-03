«Безумец или гений»: Стало известно, зачем Диего Марадона носит две пары часов

Гениальный аргентинский футболист прибыл на матч Аргентина – Исландия. Марадона не стеснялся нарушать правила поведения на стадионе, однако больше всего поклонников заинтересовал тот факт, что на Диего было две пары часов.

Марадона курил сигару на стадионе, что запрещено правилами, и активно жестикулировал, когда его команда допускала ошибки в ведении мяча. Резонансные фотографии обратили внимание интернет-пользователей на тот факт, что на бывшем тренере надеты две пары часов. Фанатам удалось рассмотреть, который час показывают устройства, что натолкнуло их на разгадку этой тайны. Оказывается, одни часы показывают местное, московское время, а другие – время в его родном городе Ланус, что в Аргентине. Фанаты задались вопросом: "Кто после этого Марадона: гений или безумец?"

Марадона рисковал не попасть на дебют своей сборной на Чемпионате мира 2018, так как за месяц за этого был госпитализирован и провёл всё это время в больнице. У аргентинца проблемы с коленями, которые требовали хирургического вмешательства, однако желание увидеть матч аргентинской сборной буквально поставило его на ноги.

Марадону назначили экспертом Кубка мира, а также он занимается футбольной аналитикой на итальянском телевидении и в скором времени запустит собственное шоу «From the 10's Hand» на венесуэльском телеканале TeleSur.