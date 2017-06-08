ЧМ-2018: из-за дельфинов польский футболист мог не выйти на поле

Незадолго до первого матча сборной Польши в Чемпионате мира по футболу один из подающих надежды на этом мундиале польских нападающих Аркадиуш Милик травмировался.

Во время посещения дельфинария в Сочи футболист ненароком поскользнулся и повредил руку. После обследования доктор пришёл к выводу, что Милик получил несерьёзный ушиб. Однако одновременно пресс-служба сборной опроверг эту информацию, заявив, что с игроком всё в порядке.

Напомним, польские футболисты встретятся со сборной Сенегала 19 июня на московском стадионе «Открытие Арена» в шесть вечера по московскому времени. После первого матча Польша сыграет с колумбийцами 24 июня, на этот раз в Казани, а также со сборной Японии 28 июня на стадионе Волгограда.