ЧМ-2018: экс-президент Бразилии будет анализировать матчи из тюрьмы

Известно, что экс-главе правительства Бразилии Луле да Силве заключение в тюрьму не является помехой.

Так, бывший президент государства, который оказался за решёткой на долгие двенадцать лет, заявил, что будет комментировать матчи мундиаля в собственной камере. Учитывая, что временное место обитания да Силвы оснащено телевизором, он сможет просматривать игры национальной сборной и анализировать технику футболистов для одного из телеканалов Бразилии в текстовом варианте.

После получения мнения редакцией ведущие будут читать сообщения от экс-президента в эфире. Сообщается, что защитники да Силвы подавали ходатайство в суд для разрешения записи видеообращений от подсудимого, но прошение было отклонено.

Напомним, бывший правитель Бразилии Лула да Салва был признан виновным в совершении коррупционных действий на посту. Ранее приговор составлял заключение на девять с половиной лет, но позже срок был увеличен до двенадцати лет.