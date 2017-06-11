В Чечне футболиста Салаха накормили 100-килограммовым тортом в честь дня рождения

Поклонники спортсмена поздравили его сладким угощением, украшенным золотой бутсой в натуральный размер. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

После поражения Уругваю сборная Египта прилетела в Чечню. Команда была подавлена проигрышем и ощутимо грустила. Однако болельщики встретили египтян в холе гостиницы с огромным 100-килограмовым тортом.

Кондитерское изделие сделали специально для Мохамеда Салаха, который 16 июня отмечает свой 26-й День рождения. В честь этого праздника чеченцы щедро накормили футболиста и всю его команду. Разумеется, перед этим именинник торжественно задул свечи.

Сборная Египта будет восстанавливать силы до 19 июня. В указанный день им предстоит играть с россиянами на спортивной арене "Санкт-Петербург".