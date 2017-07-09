Жириновский намекнул, что футболистам надо урезать зарплату

Владимир Вольфович уверен в том, что в низких результатах сборной России не виноваты футболисты. Жириновский считает, что успех спортсменов напрямую связан с их заработной платой.

Глава партии ЛДПР сравнил современный российский футбол с тем, который был раньше. Он уверен, что у советской команды успехов было больше, и они были куда значительней. Самыми приметными из них являются победа на Чемпионате Европе, а также четвёртое место на Чемпионате мира по футболу. Но современные футболисты, как считает Жириновский, не виноваты в низких результатах.

Все эти достижения были сделаны в тот период, когда футболисты получали среднюю зарплату, которая не отличалась от других граждан. Но при этом они знали, что за ними наблюдает всё государство, а они отвечают за его престиж. Это и доказывало то, что они переживали о своей стране. Жириновский уверен, что сейчас футболисты играют только ради гонорара, выдвигая коммерческие составляющие на передний план. Всем этим он тонко намекает на то, что спортсменам надо урезать зарплату.