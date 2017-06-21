Капитан сборной Мексики объяснился за 24-часовую оргию с девушками из эскорта

Перед началом Чемпионата мира по футболу в России сборная Мексики попала в очень неприятную историю. За несколько дней до отлёта футболистов в Россию по Сети распространились видео, обвиняющие спортсменов в аморальном поведении.

Сегодня в интернете можно отыскать два ролика, главные «роли» в которых достались футболистам сборной Мексики. Журналисты зарубежных изданий не стали долго ждать и моментально обвинили спортсменов в том, что те устроили 24-часовую оргию с 30 эскортницами на приватной вилле в пригороде Мехико. На видео молодые люди, похожие на футболистов мексиканской сборной, действительно находятся в обществе нескольких девушек.

Несмотря на то, что тренер сборной отказался комментировать ситуацию, объясниться перед болельщиками пришлось капитану команды. Как выяснилось, эти видео не имеют ничего общего с эскортом и даже сняты в разное время. Например, первый ролик был снят на его День рождения сразу после дружественного матча с Шотландией. А второе видео и вовсе датируется июлем 2015 года – это была студенческая вечеринка. Нигде молодые люди не прибегали к услугам эскорта. Напомним, что матч между Мексикой и Германией состоится уже 17 июня на стадионе Лужники в 18:00.