Из-за травмы Жирков будет тренироваться по индивидуальной программе

Футболист получил ушиб голени во время матча-открытия ЧМ-2018. Он проведет пару дней в щадящем режиме.

Юрий Жирков слегка повредил ногу, добиваясь победы на сборной Саудовской Аравии. Корреспонденты спортивных изданий заметили, что тренер позволил игроку отдохнуть на следующий день после игры. Пресс-служба российской сборной объявила: из-за травмы он будет тренироваться по программе индивидуального порядка 15 и 16 июня.

Вероятно, Юрий Жирков успеет полностью восстановиться до следующей игры. Она состоится 19 июня в Санкт-Петербурге против сборной Египта. Намного сложнее ситуация со здоровьем у Алана Дзагоева. Медики провели МРТ и выявили у него повреждение мышц, расположенных на задней поверхности бедра. Пока неизвестно, сможет ли игрок поправиться в ближайшее время.