После первого матча ставки на победу России в ЧМ-2018 увеличились на 32,5%

Победа россиян в первом матче Чемпионата Мира по футболу увеличило веру в то, что сборная России получит кубок ФИФА. Об этом свидетельствуют показатели ставок, которые азартные болельщики делают ради выигрыша.

Как сообщает букмекерская компания «Лига Ставок», после первого матча ЧМ ставки на победу России возросли. 14 июня Россия обыграла Саудовскую Аравию с «разгромным» счетом 5:0. Если до этого коэффициент ставок на победу россиян в ЧМ-2018 составлял 4,15%, то после матча он вырос до 4,49%.

Помимо этого, возрос процент ставок на победу России в матче против Египта. С 17,87% количество ставок выросло до 26,88%. Также возросли ставки и на матч с Уругваем, почти на 1% больше ставок теперь стоит на то, что и там россияне могут победить.

Тем не менее, большинство ставок на победу в ЧМ-2018 приходится на сборную Бразилии. На эту команду поставили 22,81%. Второе место по ставкам на победу занимает Аргентина, на их победу поставлено 22,2%. Далее идет Германия, за ней Франция. Лишь потом идет Россия и Португалия.