В Москве появился клуб афроамериканских фанатов сборной России

В Сети выставили ролик, снятый в метро в Москве. Его автор отметил, что там последние люди, которые верят: что российская сборная победит на ЧМ-2018. Это оказались афроамериканцы, которые своими поступками удивили всех.

«Фан-клуб» России на ЧМ-2018 прыгал и скандировал «Россия», пребывая прямо в вагоне метро. Пользователи Сети назвали такое поведение крайне странным, отметив, что оно им напоминает глупую и несмешную шутку. Тем более, что «фанаты» мешали тем, кто пытался немного прийти в себя после трудового дня.

Комментаторы заявили, что наверняка афроамериканцам заплатили определённую сумму за игру в тех, кто верит российской сборной. Последняя, по мнению интернет-пользователей, давно в числе худших, и хоть хочется поддерживать родную страну на ЧМ-2018, однако вера в победу отсутствует.