За провал в матче с Россией футболисты Саудовской Аравии получат взыскание

По словам главы федерации футбола Саудовской Аравии Иделя Аззата, никто не ожидал, что игроки сборной потерпят поражение с таким крупным счетом. За проигрыш в матче с россиянами команда Саудовской Аравии будет наказана, заявил Аззат.

14 июня состоялся первый матч ЧМ-2018. В нем играли сборные России и Саудовской Аравии. Россияне забили в ворота противников пять голов, а в ответ не получила ни одного гола. В итоге, игра завершилась со счетом 5:0, победила сборная России.

Идель Аззат заявил, что результаты матча совсем не отражают программу подготовки сборной Саудовской Аравии. В федерации футбола Саудовской Аравии крайне недовольны матчем и проигрышем своей сборной. Из-за этого, утверждает Идель Аззат, футболисты получат взыскание.

По словам Аззата, дисциплинарным наказанием будут наказаны вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави. Какое именно наказание и что подразумевается под термином «дисциплинарное наказание» - Идель Аззат не уточнил.