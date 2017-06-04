На церемонии открытия ЧМ-2018 Робби Уильямс показал в камеру средний палец

Кому певец адресовал столь неприличный жест – пока не известно. Момент, когда Робби Уильямс показывает средний палец, попал в объективы камер и уже появился в Сети.

Как сообщается, на открытии Чемпионата Мира по футболу, певец Робби Уильямс «отличился» не только своим выступлением. Музыкант исполнил несколько песен, среди них была и его популярная композиция Rock DJ.

Однако, певец не ограничился исполнением своих композиций. Робби Уильямс, глядя в камеры, поднял вверх руку и показал средний палец. Всем известно, что данный жест является некультурным и по своей сути оскорбляет того, кому его адресуют.

Что это значило и зачем Уильямс показал на ЧМ-2018 свой средний палец – пока что остается загадкой. Пользователи Сети уже стараются предположить о мотивах певца, однако реальные причины известны лишь ему самому.