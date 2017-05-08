Гарик Мартиросян показал "результаты" матча сборной РФ, завершившегося со счётом 3:1

Гарик Мартиросян шокировал своих подписчиков, когда опубликовал пост с результатами первого матча между Россией и Саудовской Аравии. По этим данным, Россия победила со счетом 3:1.

На своей странице в Instagram Гарик Мартиросян опубликовал фотографию турнирной доски с результатами по матчу Россия-Саудовская Аравия. Если верить этим данным, то сборная России обошла соперника со счетом 3:1. Дополняет фотографию надпись «Во Владивостоке уже посмотрели».

Фанаты оказались не готовы к результатам игры в самом ее начале. Многие написали в комментариях, что действительно поверили фотографии и оказались дезориентированы. Подписчики заметили, что нечестно так шутить над болельщиками. Но многих воодушевил первый гол от российского полузащитника на одиннадцатой минуте и для них это стало знаком того, что фейковые результаты могут в итоге оказаться правдивыми.