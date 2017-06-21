«Первый пошел!»: счет по голам на ЧМ-2018 открыла сборная России

Исторический первый гол на первом матче ЧМ-2018 удалось забить на 12 минуте матча российскому футболисту Юрию Газинскому. Футболист является полузащитником российской сборной.

Как сообщается, на матче, где играет России и Саудовская Аравия, список голов открыли россияне. «Первый пошел!», - скандируют болельщики, надеясь, что этот гол будет не единственным.

Первый мяч в истории ЧМ-2018 забил полузащитник Юрий Газинский. Российская сборная разыграла угловой прием. Футболист Головин сделал «навес» на дальнюю штангу, а там мяч встретил Газинский, который головой отбил его в ворота соперников.