Калининградские бегемоты предсказали исход первого матча ЧМ-2018

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов недоволен прогнозом бегемотов и назвал их «противными» животными. Предсказывать исход первого матча ЧМ, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии, доверили бегемотам Миле и Глясику.

В Калининградском зоопарке рассказали, что прогноз от бегемотов был разовой акцией, посвященной первому матчу ЧМ и тому, что в нем примет участие сборная России. Животные по очереди выбирали угощение, помещенное флагами стран, соревнующихся в этом матче.

Так, для бегемотов поставили два угощения. На одном из них был флаг России, а на втором – флаг Саудовской Аравии. Бегемот Глясик сначала подошел к сену с яблоками и овощами, разложенными у флага Саудовской Аравии. Миля тоже сначала подошла к лакомствам команды-противника российской сборной, однако потом она все-таки стала есть лакомства, стоящие под российским флагом. Как считают зрители и организаторы акции-эксперимента, своим выбором бегемоты предрекли ничью.

По словам губернатора Алиханова, бегемотам не стоило доверять делать прогнозы. Он назвал их «агрессивными и мерзкими» животными, отметив, что с этой задачей могли лучше справиться слоны или попугаи. Свои прогнозы уже делали кот-оракул Ахилл и енот Нафаня из Иркутска. К мнению животных многие относятся скептически, однако случались и ситуации, когда животные-предсказатели были правы.