Мировые звезды открывают ЧМ-2018 В "Лужниках"

14 июня накануне матча сборных России и Саудовской Аравии на московской футбольной арене началась торжественная церемония. Об этом сообщают столичные СМИ.

ЧМ-2018 открывают такие мировые звезды, как музыкант Робби Уильямс из Великобритании и футболист Роналду, который дважды становился чемпионом в составе сборной Бразилии. Женскую половину человечества представит российская оперная певица Аида Гарифуллина.

Стоит отметить, что в "Лужниках" присутствуют также президент страны-организатора Владимир Путины и руководитель международной футбольной федерации FIFA Джани Инфантино. Оба они выступили с речью. Владимир Путин указал на связующую силу футбола, а Джани Инфантино поприветствовал гостей на чистом русском.

По плану, церемония продлится не более 15 минут. Перед самой игрой модель Наталья Водянова выйдет на поле с кубком в сопровождении футболиста Икера Касильяса. Он брал мировое первенство в 2010 году вместе со сборной Испании.

Напомним, в среду юморист Гарик Харламов поддержал российскую сборную и научил их играть в футбол. Он также призвал спортсменов не опаздывать.