Каземиро из «Реала» заплакал, когда в России ему подарили йогурт

По словам полузащитника сборной Бразилии, глядя на йогурт он вспоминает свое детство и те тяжелые дни, когда его семья не могла купить сладкий молочный продукт из-за нехватки денег. Сейчас, утверждает Каземиро, он покупает себе много йогурта, даже по 50 баночек за раз.

Представитель мадридского «Реала» прибыл в Россию для игры на ЧМ-2018. Футболисту подарили йогурт, от чего тот не смог сдержать слез. Момент, когда Казимиро плачет, рассказывая о своем детстве, попал на видео и был опубликован в Twitter.

По словам Казимиро, он вспоминает свое детство. Тогда он увидел женщину, продающую йогурт за 20 центов. Его семья была бедной и купить молочный продукт не могла. Теперь же, когда Казимиро приезжает домой в Бразилию, он всегда покупает себе йогурт. Порой он может купить сразу 50 порций, хоть и не испытывает восторга от вкуса молочного продукта. По словам Казимиро, йогурт напоминает ему те дни, когда он ничего не мог себе позволить лишних трат.