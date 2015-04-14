Каземиро из «Реала» заплакал, когда в России ему подарили йогурт
По словам полузащитника сборной Бразилии, глядя на йогурт он вспоминает свое детство и те тяжелые дни, когда его семья не могла купить сладкий молочный продукт из-за нехватки денег. Сейчас, утверждает Каземиро, он покупает себе много йогурта, даже по 50 баночек за раз.
Представитель мадридского «Реала» прибыл в Россию для игры на ЧМ-2018. Футболисту подарили йогурт, от чего тот не смог сдержать слез. Момент, когда Казимиро плачет, рассказывая о своем детстве, попал на видео и был опубликован в Twitter.
По словам Казимиро, он вспоминает свое детство. Тогда он увидел женщину, продающую йогурт за 20 центов. Его семья была бедной и купить молочный продукт не могла. Теперь же, когда Казимиро приезжает домой в Бразилию, он всегда покупает себе йогурт. Порой он может купить сразу 50 порций, хоть и не испытывает восторга от вкуса молочного продукта. По словам Казимиро, йогурт напоминает ему те дни, когда он ничего не мог себе позволить лишних трат.
Siempre vemos el éxito de los demás pero no vemos por lo que han tenido que pasar. pic.twitter.com/Xqfh0EvxnL— ElMadridista™ (@Madridismo7_) June 11, 2018