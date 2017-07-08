Овечкин сбрил «чемпионскую бороду» и продаст станок на благотворительном аукционе

Со своей бородой хоккеист не расставался почти 2 месяца, ровно столько же шли игры Кубка Стэнли. Станок, которым Овечкин сбрил растительность со своего лица, будет выставлен на благотворительный аукцион.

В своем Twitter Александр Овечкин показал, как он выглядел до бритья и как выглядит теперь, без густой бороды. Также он написал и о том, что продажей станка он хочет помочь детям.

Средства от продажи бритвенного станка хоккеист направит в организацию, которая поддерживает хоккейные команды с детьми, имеющими ограниченные возможности. Пользователи уже отметили, что поступок Овечкина достоин уважения.

Как известно, в хоккее существует традиция не сбривать бороды во время важных событий. Перед игрой многие спортсмены не бреются, так как верят, что это принесет им удачу. Овечкин не брился в течении всего Кубка Стэнли. Первая игра состоялась 13 апреля, а распрощаться с бородой хоккеист решил 14 июня – спустя два месяца.