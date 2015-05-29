Стало известно, где пройдет Чемпионат мира в 2026 году

Известно, что 68-й конгресс ФИФА проходил в Москве, где и выбрали место проведения ЧМ-2026. Отмечается, что в истории в первый раз произойдет такое, что сразу три страны будут принимать у себя чемпионат мира.

Как стало известно, США, Канада и Мексика отправили совместную заявку на то, чтобы принять у себя самый главный футбольный чемпионат планеты Чемпионат мира. Еще одну заявку отправило Марокко, однако ему не хватило нескольких голосов для того, чтобы в 2026 году Чемпионат мира прошел в этой стране.

Глава ФИФА Джанни Инфантино объявил решение конгресса, 134 члена которого проголосовали за то, чтобы Чемпионат мира прошел в США, Канаде и Мексике.

Стоит отметить, что уже завтра, 14 июня, в России состоится Чемпионат мира по футболу. Первый матч пройдет в "Лужниках", где встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Примечательно, что в 2022 году принимать футбольный турнир у себя будет Катар.