19-месячная дочь олимпийского чемпиона Боде Миллер утонула в бассейне

Олимпийский чемпион Боде Миллер проинформировал СМИ, что неожиданно в результате несчастного случая умерла его 19-месячная дочь. Сообщается, что девочка во время вечеринки утонула в бассейне.

Маленькая дочка бывшего олимпийского чемпиона Боде Миллера умерла в результате трагического случая в бассейне. Боде и его жена Морган, которая в настоящее время является беременной, 10 июня посетили вечеринку соседа. Сообщается, что родители не уследили, когда 19-месячная Эмелина Грир Миллер оказалась в бассейне.

Девочку удалось достать из воды, однако фельдшеры уже не смогли привести её в сознание. Ребенок скончался позже в больнице. О горе в семье Боде Миллер сообщил на своей страничке в Instagram.