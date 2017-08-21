В Москве во время ЧМ-2018 будет действовать новый тариф для велопроката

Стало известно об обновлении тарификации аренды велосипедов для москвичей и гостей столицы.

Так, на время проведения Чемпионата мира по футболу сеть сервисов велопроката предоставит возможность получить абонемент, который будет действовать три дня. В него входят три бесплатных часовых поездки, использование большего количества оценивается следующим образом: второй час обойдётся в сто рублей, два часа – четыреста пятьдесят рублей и тысяча рублей, если будет использован промежуток от трёх до шести часов.

Представители департамента транспорта Москвы уточняют, что данное предложение будет особенно актуальным для туристов, которые хотят совместить осмотр достопримечательностей и ведение здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что открывать мундиаль на стадионе «Лужники» перед первым матчем между сборными России и Саудовской Аравии будут футболист с мировым именем Роналдо и британский исполнитель Робби Уильямс.