На церемонии открытия ЧМ-2018 в "Лужниках" выступит Робби Уильямс

Церемония открытия Чемпионата мира по футболу состоится в 17:30, а уже через полчаса раздастся свисток и на поле стадиона "Лужники" появятся команды сборных России и Саудовской Аравии. Примечательно, что сама церемония открытия будет построена на музыкальных номерах.

Как стало известно, открыть ЧМ-2018 по футболу выпала честь бразильскому исполнителю Робби Уильямсу, который появится в московских "Лужниках" 14 июня в 17:30 со своим музыкальным номером. Уильямс выступит перед тем, как состоится первый матч ЧМ между сборной России и Саудовской Аравии.

Отмечается, что кроме бразильского певца болельщиков в ожидании матча порадуют российская оперная певица Аида Гарифулина, а также нападающий Бразилии Роналдо. Продюсерами шоу церемонии открытия ЧМ-2018 выступил Первый канал, они решили ввести новый формат, благодаря чему теперь значимое спортивное мероприятие будет сопровождаться музыкальными номерами от знаменитостей со всего мира.