В Сочи сборную Бразилии встретили иллюминацией флага на башне и песней-талисманом

Футбольные болельщики встречали сборную Бразилии с флагами и воздушными шарами. В честь их прилета на телебашне зажглась художественная подсветка в виде бразильского флага.

О встрече бразильской сборной рассказал Владимир Лукьянов – начальник сочинской радиотелевизионной передающей станции. По его словам, в честь прилета футболистов был специально запрошен праздничный сценарий подсветки в ночь с 10 на 11 июня.

Подсветка телебашни в виде футбольного флага Бразилии была видна из разных концов города. По словам СМИ, иллюминация создавала праздничное настроение и поддерживала футбольную атмосферу. Зелено-желтый цвет подсветки порадовал не только футболистов и болельщиков, но и многих сочинцев. В качестве подарка для футболистов исполнили песню-талисман. С песней сборную Бразилии у отеля встречал сочинский ансамбль казачьей песни «Любо».

Уже в отеле бразильскую делегацию встречали хлебом и солью. О том, как происходила традиционная русская встреча гостей, в своем Twitter сообщила пресс-служба сборной Бразилии. Футбольные болельщики приветствовали бразильскую команду флагами и шариками.

Уже 12 июня национальная команда Бразилии примет участие в открытой тренировке для болельщиков. Тренировочная игра состоится на стадионе «Юг-Спорт».