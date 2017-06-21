13-летнего школьника задержали за селфи со сборной России

Мальчик перелез через ограду во имя осуществления своей заветной мечты. Но полиция, которая всегда на страже порядка, не дала школьнику даже добежать до футболистов.

Максим Мартемьянов, школьник из города Химки попытался сфотографироваться с игроками сборной России по футболу. Мальчик перелез ограду тренировочной базы «Новогорск» и побежал к своим кумирам, которые тренировались на поле в преддверие Чемпионата мира по футболу. Но селфи ему сделать так и не удалось. 13-летнего нарушителя задержали правоохранительные органы. Через время мальчика отпустили, посчитав, что он не пытался сделать что-то противозаконное. Максим учится в специализированной школе и занимается футболом, поддерживает любимую сборную. Помимо желания сделать фото с кумирами, у него есть ещё одна мечта – поиграть за честь России в сборной по футболу.

Подобный инцидент произошёл и 9 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Тем школьникам, выбежавшим во время тренировки игроков сборной России. Парней задержали, но некоторым из них удалось сделать селфи с футболистами. Многие интернет-пользователи иронично делают замечание полиции, советуя не ловить безобидных поклонников, а заниматься своими непосредственными делами.