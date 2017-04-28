До ЧМ-2018 неделя: в Москве запустили обратный отсчёт до первого матча

Сегодня на Триумфальной площади в Москве начали работу часы, которые отсчитывают время до начала долгожданного Чемпионата мира по футболу.

Сообщается, что табло содержит судейскую табличку, Wi-Fi роутер и камеру, способную запечатлеть фанатов, пришедших на площадь. Эти фотографии могут быть отправлены по электронной почте для их распространения в социальных сетях. Учитывая, что Москва будет лидером по приёму фанатов мундиаля, этот запуск стал эпохальным событием для жителей и гостей столицы.

Сообщается, что открытие произошло за неделю до первого матча чемпионата, который будет принимать стадион «Лужники». В поединке встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

Напомним, чемпионат охватит одиннадцать городов страны до финального матча, который состоится 15 июля.